Bandenprikker Berghem was jaloers op anderen

DEN BOSCH/BERGHEM - Een 42-jarige man uit Berghem stak tientallen autobanden lek omdat hij jaloers was op de 'beter bedeelde' eigenaren. Het Openbaar Ministerie eiste gistermiddag bij de rechtbank in Den Bosch een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van één maand voor vernielingen in 2015, 2016 en 2017.

,,Ik keek op tegen de mensen in die mooie huizen", vertelde de Berghemnaar tegen de rechtbank. ,,Alles zat mij in die tijd tegen. Ik zat niet lekker in mijn vel, had schulden en er waren spanningen op het werk." Hij ging op 26 juni 2016 met zijn vrouw wandelen door 'Berghem Zuid'.

Quote Ik heb er ook erg spijt van Verdachte ,,Dat deed mij de das om. Het voelde oneerlijk. Zelf woonden we in een nietig appartementje en die mensen hadden het zoveel beter voor elkaar. Ik kon dat niet verkroppen."

Hij had een mes bij zich en zei 'voor de gein' tegen zijn partner: 'Ik steek zo wat banden lek'. Zijn 'grap liep uit de hand'. Hij vierde zijn frustraties bot op de banden van zo'n 30 geparkeerde auto's. ,,Dat had niet mogen gebeuren en ik heb er ook heel veel spijt van. Het was niets persoonlijks.’’

Personenauto’s

Het waren niet exclusief personenauto's die de man vernielde. De Berghemmer stak onder meer de banden kapot van een Toyota Corolla, een Ford Ka, een Suzuki Swift, een Peugeot 107, een Honda Civic, een Opel Mariva en een Audi A3. De officier van justitie wees op een van de slachtoffers: die moest die dag met de auto naar het ziekenhuis en was gedwongen om alternatief vervoer te regelen. Het was niet de eerste keer dat de verdachte in de fout ging. Hij bekende zelf een eerdere vernieling in april 2015 en een laatste in 2017.

Man slikt medicijnen

Het OM beschuldigde hem van nog meer gevallen van bandenprikken in 2015, die de man ontkende. Het ging inmiddels een stuk beter met de Berghemnaar. Hij slikte medicijnen tegen de spanningen en was na drie jaar hulpverlening schuldenvrij. Hij was inmiddels ook uit zijn eigen wijk vertrokken, waar hij vaak conflicten had met buurtgenoten. Die riepen vervelende dingen naar hem en zijn vrouw.