Banen in overvloed, maar niet voor deze groepen mensen: congres moet hen helpen

Weekwinnaar Zomerfoto 2022 Eén groot vlinderpa­ra­dijs

De Phegeavlinder was volop aanwezig bij de Plitvicemeren in Kroatië. Dan is het heel leuk om er een groot aantal tegelijk op één bloem te kunnen vastleggen. Daar krijg je een heerlijk zomers vakantiegevoel van.

30 juli