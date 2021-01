Basisscholen houden de broek goed op: ‘We kunnen dit aan’

De vloer van de gangen blinkt op basisschool De Fonkeling in Berghem. Hordes leerlingen die normaal gesproken de grond bevuilen, ontbreken door de lockdown die het basisonderwijs in het hart treft. Toch zitten scholen zoals De Fonkeling niet bij de pakken neer. ,,We zien het liever anders, dat wil zeggen dat we verlangen naar het oude normaal”, schetst directeur Justine Hoffman van de Berghemse basisschool, die behoort tot SAAM, de grootste scholenkoepel in de regio Oss-Uden-Veghel. Maar je hoort van haar geen klaagzang hoe moeilijk basisscholen het in deze tijd hebben. ,,, We kunnen deze situatie met noodopvang aan. We zullen toch moeten dealen met het coronavirus. Dat was zo, dat is zo en dat zal zo blijven. Je moet vooruitdenken en dat doen we. De organisatie staat als een huis.”