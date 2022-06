Basisschool is bloedhitte beu: protestmars voor betere ventilatie

Stille Getuigen Particulie­re ziekenauto’s van Oss zelf ook vaak in de prak gereden

OSS - Het is maar goed dat die ambulance die vorige week in natuurgebied de Maashorst een gewonde man niet kon bereiken omdat het ambulancepersoneel de code niet kende van de slagboom, geen uurtarief rekent. De gewonde man die uiteindelijk met een draagbaar werd opgehaald, moet wel het eigen risico van zijn zorgverzekering aanspreken want dat is nu eenmaal de spelregel. Er waren tijden dat een ziekenauto per kilometer betaald moest worden.

