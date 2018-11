Basisschool Ravenstein verwijdert muurschildering na protesten buurt

Frans Jan van den Berg Nieuwe prins van Bônnenland Herpen

11 november HERPEN - In zaal Thekes in Herpen bleek, na een spannende finale van de door de Raad van Elf georganiseerde wedstrijd 'Bônnenland Gots Talent', Frans Jan van den Berg (47) over het meeste talent van het Bônnenland te beschikken. Van de elf kandidaten die zich in de zaal bevonden, werden door middel van filmpjes, de talenten aan het publiek getoond.