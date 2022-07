Bedevaartgangers naar Kevelaer moesten hun eigen eten meenemen

Stille GetuigenOSS - De devote Ossenaar kan weer op groepsbedevaart naar Kevelaer. Vanwege Corona lag de historische bidreis uit 1642 naar ‘Maria, Troosteres der Bedroefden’, twee jaar stil. Nu is er op 3 september weer ‘een bus beschikbaar’ voor de gelovigen uit Uden, Veghel, Ravenstein, Oss en omgeving. Als het geen dubbeldekker wordt, is er plaats voor zo’n vijftig personen.

Toen alles wat katholiek was nog de boventoon voerde, gingen er alleen al uit Oss soms een paar duizend gelovigen zielen naar Kevelaer. De tijden zijn veranderd.

Dat bedevaartrecord van 2.100 deelnemers werd gevestigd in 1882, de tweede keer dat de bedevaart Oss-Kevelaer georganiseerd werd. Nota bene tegelijk met de Osse kermis. Maar er waren jaren dat een ‘kermisroes’ wel zijn stempel drukte op de bedevaart. Honderd jaar geleden was er goddank, zeiden de geestelijken, wat dat betreft niks aan de hand want de bedevaart vond plaats op 5 september en de kermis was al lang en breed achter de rug, hoewel de koninginnefeesten van 31 augustus mogelijk nog wat konden na-ijlen.

Processiegewijs naar het station

Met een opkomst van 400 deelnemers waren de parochiegeestelijken in 1922 dik tevreden. Zeker omdat het sedert 1913, in verband met de wereldoorlog, niet mogelijk was geweest in Kevelaer te gaan bidden. Op dinsdagmorgen 5 september verzamelden de deelnemers zich bij de Grote Kerk voor hun tweedaagse pelgrimage. Vervolgens trokken ze processiegewijs naar het station. Van daaruit reisden ze via een door de Duitse regering in 1920 vastgelegde route naar het pelgrimsoord.

Volledig scherm Osse vrouwen in Kevelaer (1923). De mannen en vrouwen liepen in afzonderlijke groepen © John van Zuijlen

Streng gecontroleerd aan de grens

Er zou aan de grens streng gecontroleerd worden. In 1920 was al bepaald dat er acht dagen tevoren bij de Duitse consul in Arnhem in drievoud een deelnemerslijst ingeleverd moest zijn. Daarnaast was het verboden verder te reizen dan Kevelaer en mocht men niet langer dan 48 uur in Duitsland verblijven. Vanwege de voedselschaarste moesten de pelgrims hun eigen levensmiddelen meebrengen. Tenslotte mochten zij in Kevelaer alleen religieuze voorwerpen kopen. Alle overige goederen zouden bij de grens in beslag genomen worden.

Zingend en biddend Kevelaer binnen

Al deze hobbels konden de Ossenaren onder leiding van kapelaan Vissers in 1922 wel nemen. En zo trokken de groepen voor het eerst sinds 1913 weer zingend en biddend om half twaalf Kevelaer binnen. De grote Osse vaandels, in 1881 bekostigd door drie leden van de familie Jurgens maakten indruk. Dan naar de kerk waar gebeden, gezongen en gepreekt werd. De volgende dag na een korte godsdienstoefening ’s middags weer naar huis. Tegen 7 uur waren ze dan terug in Oss.

Volledig scherm Advertentie van de firma Janssen Boten uit Lith voor vervoer per boot vanuit Lith en Megen naar bedevaartsplaats Kevelaer (1888) © John van Zuijlen

Onplezierige nasmaak

Sommigen bedevaartgangers ging toen al op de fiets naar Kevelaer. De vijftig fietsers die in september 1922 uit Uden vertrokken, hebben aan hun fietsbedevaart een onplezierige nasmaak over gehouden. Zij werden op de terugweg bij de grens aangehouden. Waarom, zegt het bericht niet, maar wel dat ze een boete kregen die ze niet wilden betalen waarop de ‘in verzekerde bewaring’ geteld werden. Eén fietser reed door en ontsprong de dans. Op hem werd door een grenswachter nog geschoten, maar het schot trof geen doel. Mogelijk toch een wonder na Kevelaer.

Volledig scherm Osse mannen in Kevelaer (1923). De mannen en vrouwen liepen in afzonderlijke groepen. © John van Zuijlen