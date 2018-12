Bedreigde Arie ketent zich vast bij gemeentehuis Oss: ‘ik wil burgemeester spreken’

Oplossing gloort voor deels afgebrand café Ravenstein

11:24 RAVENSTEIN - Na jarenlang getouwtrek tussen gemeente, de verzekering en eigenaar Netty Verstegen is er voor het pand van café d'n Dijk in Ravenstein een oplossing gevonden. De slepende impasse is daarmee ten einde. Marco de Kok, eigenaar van het gelijknamige transportbedrijf in Ravenstein, bevestigt het deels in juni 2016 afgebrande gebouw gekocht te hebben.