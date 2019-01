Bedrijf baggert in Oss duizenden tonnen drab uit vijvers Ussen

Medaille voor heldhaftig optreden in Dieden: Arthur hield slachtof­fer negen minuten boven water

17:18 DIEDEN/OSS - Arthur van der Straten is maandagmiddag onderscheiden voor zijn heldhaftige optreden na een ongeval in Dieden. Na een ernstig ongeluk in augustus vorig jaar sprong hij in het water om één van de slachtoffers te redden. Uit handen van burgemeester Wobine Buijs ontving hij daarom een bronzen medaille en een getuigschrift.