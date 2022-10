Bedrijven uit Oss en Heesch maken kans op innovatieprijs

De rek is er nog lang niet uit bij het 50-jarige Paradox: ‘We worden als band nog steeds beter’

OIJEN - Vijf relatief jonge broekies van 18, 19 jaar richten in 1972 de band Paradox op. Na vijftig jaar treedt de groep in een iets gewijzigde samenstelling nog steeds op. Zondag 2 oktober staat het jubileumconcert gepland in gemeenschapshuis ’t Hart van Oijen.

30 september