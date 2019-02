Bedrijvenexpositie in Herpen druk bezocht

Video Auto ramt transforma­tor­huis­je in Oss

2 februari OSS - Op de Kantsingel in Oss is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto met drie inzittenden van de weg geraakt. De bestuurder verloor rond 4.35 uur ter hoogte van de Gasstraat Oost de macht over het stuur waarna de auto over een rotonde heen vloog en een transformatorhuisje ramde.