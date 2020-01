‘Beds are burning’, benefietconcert voor Australië in Megen

,,De aanleiding was de superleuke avond die we in december in Acropolis hadden met de Top 2000-avond", verklaart Jeroen van der Wijst, bassist van de band Mango Chili. ,,Tijdens die avond speelden we nummers uit de Top 2000 en iedereen was na afloop enthousiast.” De naam ‘Beds are burning’ is ontleend aan de hit uit 1988 van de Australische band Midnight Oil, in de Top 2000 van 2019 op plaats 1049, die hiermee aandacht vraagt voor de achterstandspositie van met name de Aboriginals.



Terwijl Van der Wijst met genoegen aan die avond terugdacht hoorde hij berichten over de ellende in Australië en het geld dat door beroemdheden werd gedoneerd. ,,Ik dacht: waarom geen benefietconcert? Wij vinden het leuk om te spelen, het publiek heeft een mooie avond en we halen ook nog eens geld op voor het goede doel. Win-win-win!”