Beeld van Herpen in 1675 duikt op

Het is een tot op heden onbekend werk van de bekende tekenaar Valentijn Klotz (1650-1721). Leon van Liebergen uit Huisseling ontdekte de tekening tussen het veilingaanbod van het Venduehuis der Notarissen. Hij spreekt van een ‘een leuke ontdekking voor de regio’. ,,We kennen het werk van Klotz. Hij heeft in diezelfde periode verschillende tekeningen gemaakt van plaatsen in deze omgeving. Het Staatse leger was in die tijd op veldtocht en heroverde in 1674 de vesting Grave op de Fransen. In het gevolg van dat leger trokken altijd tekenaar en graveurs mee. De prenten die zij maakten vonden gretig aftrek bij de burgerij. Het silhouet van Megen dat Klotz in die tijd maakte is een markante plaat geworden. Dat panorama bestaat tot op de dag van vandaag. We hebben het nog gebruikt in de strijd tegen brug over de Maas bij dit stadje.”