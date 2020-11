Beelden leiden naar auto en bestuurder, automobilist wilde man aanrijden in Oss

Ossenaar krijgt continu berichtjes over drugs, ook nadat hij is opgepakt met cocaïne op zak

18 november OSS - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 22-jarige Ossenaar aangehouden op verdenking van drugshandel. Bij zijn insluiting kwamen er enkele zakjes met cocaïne tevoorschijn. De man had ze verstopt in zijn onderbroek.