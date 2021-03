Beelden NOS schetsen 'geen fraai beeld’ Bernheze

De NOS kwam in Heesch filmen hoe de gemeente de poststemmen verwerkt. In de reportage is te zien dat een teller een stemenvelop opent om de stempas eruit te halen, wat niet mag. ,,Ik heb deze weer dichtgeplakt voor het stemgeheim’’, zegt de teller. Even later grijpt een ander stembureaulid in: ,,Nee, nee, nee, jullie mogen die nooit openmaken.’’