Beheerder van wilde grazers eist voor de rechter dat klokkenluider zijn mond houdt over misstanden

Steve Mecinski vertelde vorige maand in ‘de Gelderlander’ over misstanden bij stichting Taurus, ondersteund met filmpjes en foto’s die hij had gemaakt. Zo stonden dieren zonder water en voer in de stal, ging het vangen van dieren in natuurgebieden soms mis en werden bij het afschieten van twee stieren grote fouten gemaakt. Ook werden in een kastje van de boerderij van Taurus, in Keent bij Grave, verdovingsmiddelen bewaard waar alleen dierenartsen over mogen beschikken.