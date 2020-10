Bekend Oss’ varkentje slachtoffer van bellende doorrijder

Geen ‘Oss op Wielen’ dit jaar

28 september OSS - Voor de eerste keer in 43 jaar gaat Oss op Wielen niet door. Het bestuur van Oss Autostad heeft in overleg met de leden de knoop doorgehakt. “Onverantwoord in deze coronatijd”, zegt voorzitter Bas Huiskes over het evenement dat voor 4 oktober in Oss in de steigers stond.