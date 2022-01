Bekende Osse ijsmaker Bo de Marco overleden

Bo, voluit Bortolino, de Marco, nam Venezia aan de Molenstraat over van zijn vader, die de zaak in 1938 was begonnen. In 2010 deed hij hem over aan zijn zoon Alessandro. ,,We zijn verdrietig en overweldigd door dit plotselinge verlies maar trots op hoe sterk papa het afgelopen jaar was”, schrijft de familie in een bericht op Instagram. De Marco was een bekende in de Osse binnenstad, hele generaties Ossenaren voorzag hij vanachter de toonbank van ijs.