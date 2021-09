Bekritiseerd bouwplan Kromstraat Oss oogst in raad alleen maar lof: ‘Een zeldzaam project’

,,Ik heb nog eens op Funda gekeken en weet u hoeveel huizen er in de hele gemeente Oss te koop staan onder de tweeënhalve ton? Zeven!” Anil Makhan (PvdA) straalde donderdagavond van enthousiasme over de plannen van bouwbedrijf Hendriks voor de realisatie van 29 woningen op de plek van voormalig zalencentrum Tivoli en een transportbedrijf aan de Kromstraat. Tien van die woningen worden straks verkocht voor 235.000 euro vrij op naam. ,,Een zeldzaamheid”, aldus Makhan.

Buurtbewoners zetten zich juist fel af tegen het plan. Ze spreken van een ‘achterbuurt in aanbouw’ . Te veel te kleine woningen op een te kleine oppervlakte. Bovendien staan ze straks vrijwel zeker in de weg als Oss werk maakt van een verdiept spoor . Wethouder Joop van Orsouw schetst dat ‘de droom’ van een verdiept spoor minstens zeventien jaar in de toekomst ligt. ,,Daar kunnen we nu nog geen plannen voor laten liggen.”

Geluidsbelasting

De SP had bij monde van Jan Zoll nog wel een kritische kanttekening. ,,Heel mooi dat er nu eindelijk weer een substantieel aantal betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen bij komen. In het Walkwartier en op de Oijense Zij Noord was daar te weinig plek voor. Maar we maken ons wel zorgen over de geluidsbelasting voor deze woningen. Ook hier krijgen de sociale huurwoningen de minst aantrekkelijke plek toegewezen.”