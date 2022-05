‘Beleef Megen’ verdiende een grotere belangstelling

MEGEN - De voorzitter van sportvereniging Ulysses uit Megen , Jan-Thijs Ouwens, had op het eind van evenement Beleef Megen een dubbel gevoel. Hij was tevreden over de dag die verbinding moest brengen tussen het verenigingsleven in Megen. Hij viel de belangstelling hem wel wat tegen.

Ulysses kon het evenement organiseren met financiële hulp van de Rabobank. Die had verenigingen in Megen uitgenodigd om met een plan te komen om verbindingen tot stand te brengen tussen clubs. Sportvereniging Ulysses had volgens voorzitter Jan –Thijs Ouwens en zijn voorganger Ivo Mulders al langer het idee om de verenigingen in Megen nader tot elkaar te brengen. Beleef Megen is daar volgens Jan-Thijs Ouwens een duidelijke aanzet voor geweest. ,,We zullen met een stuurgroep in de toekomst het ultieme doel van verbinding proberen te bereiken”, verwoordde hij enthousiast.

De opening werd verricht door Carolien van de Heuvel, namens de Rabobank. Er ging symbolisch een fakkel rond die uiteindelijk terecht kwam in een schaal waarin gedurende het evenement een vuur brandde. Zowel Jan-Thijs Ouwens als Carolien van de Heuvel hadden in het openingswoord gezinspeeld op het vuur dat moet blijven branden voor verbintenis in het Megense verenigingsleven.

Op het sportpark D’n Heuvel in Megen was al vroeg activiteit. De deelnemende verenigingen waren al druk in de weer om hun stand in te richten. De brandweer van Megen was er met hun voertuig en kon de belangstellenden trakteren op enkele spectaculaire demonstraties . Hiervoor was een ruime belangstelling. Buurtbus Oijen-Megen was er met haar bus om meer aandacht te vragen voor het vervoer van toekomstige reizigers.

Voor sommige deelnemende groepen was het ultieme doel om nieuwe vrijwilligers en of leden te werven. Zo was de Megense Comedie op zoek naar jeugd voor te spelen toneelstukken. De brandweer was op zoek naar collega’s.

De Megense Batterij van de Zuidwaterlinie liet de bezoekers met saluutschoten behoorlijk schrikken. Ze treden op met toepasselijke kledij onder de naam ‘Ad Magnam Victoriam. Deze groep heeft het vrij vertaald naar ‘aan Megen de zegen’.

Muziek klonk er volop. Op het trainingsveld klonk muziek uit de jaren zestig en zeventig. Op het hoofdveld vlak voor de kantine van Ulysses trad onder het meer het koor Zingzin onder leiding van Marij van den Boom. Achter het koor was de stand van Metropolis, dit is een omvorming van harmonie Per Ardua Ad Astra.

Het sluitstuk van het nieuwe evenement Beleef Megen is de uitslag van een loterij. Huis-aan-huis waren flyers bezorgd met daaraan vastgemaakt een lot. Heel veel bezoekers kwamen daarom nieuwsgierig met hun lot in de hand het sportpark binnenlopen. Er waren veel prijzen ingebracht door de deelnemende verenigingen.