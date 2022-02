Bemiddelaar Maasveren stuit op diepe loopgraven: ‘Het is een principestrijd’

Column De foto's van staking Maasveren laten álles zien, maar de oplossing staat er niet op

Er is veel geschreven over de staking bij de Maasveren, de afgelopen weken. En bij die artikelen staan foto’s. Práchtige foto’s, van verbeten koppen, verweerde handen nurks in zakken gestoken, dikke werkarmen over elkaar geslagen voor de borst. Onverzettelijk zijn de mannen van de pontjes. De houding van het bestuur is duidelijk anders; gespreide armen, gebarende handen. En geen op elkaar geklemde kaken, maar pratende monden. Strenge ogen die lijken te smeken om begrip. Snáppen jullie het dan niet, zeggen de ogen.

30 januari