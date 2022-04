Berchs Heem geeft niet op: nieuwe poging om ‘lelijk baarhuisje’ in Berghem tot monument te verheffen

,,Het is maar een lelijk ding, niet dan?” Lambert van Hintum is de eerste om toe te geven dat het oude gebouwtje in de Berghemse pastorietuin geen schoonheidsprijs verdient. Het ding lijkt van ellende aan elkaar te hangen. Het ene venster is dichtgetimmerd, het andere -gemetseld. De gevel is deels opgetrokken uit baksteen, deels uit stenen van grijze specie. Geen wonder dat niemand dit schuurtje ooit herkend heeft als monument.