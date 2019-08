Berchs Heem wil bij tweede verhuizing in zes jaar tijd nog niet denken aan volgende

Van het voormalige raadhuis naar het voormalige klooster naar de voormalige kantine van Berghem Sport. Heemkundekring Berchs Heem is in zes jaar tijd twee keer verhuisd. Deze week dus naar het oude onderkomen van de plaatselijke voetbalclub. Nu de voetballers een gloednieuwe accommodatie aan de overzijde van het hoofdveld hebben betrokken, bikken de heemkundeleden het frietvet dat ze achterlieten van de keukenwanden. ,,Hier is vijf jaar lang niks aan gedaan”, weet een bezwete Gerard van der Linden, voorzitter van Berchs Heem. ,,Logisch, als je weet dat je een nieuw onderkomen krijgt en dit aan de slopers zou worden gelaten.” Hij legt de schrobborstel even terzijde.

De oude voetbalkantine van Berghem Sport had eigenlijk al weg moeten zijn, net als de kleedruimtes die erachter stonden. Die sloop heeft Berchs Heem ternauwernood kunnen voorkomen. Niet omdat het gebouw enige monumentale waarde heeft, maar omdat de vereniging voor de tweede keer in relatief korte tijd dakloos dreigde te raken. ,,Het oude klooster, waar we bijna zes jaar in zaten, wordt door BrabantWonen verkocht. Wij moesten daarom weg, net als TV Berghem.” Waarheen? Dat moesten beide organisaties zelf uitvogelen. De gemeente wilde wel meedenken, maar verhuizen naar de voetbalkantine lag niet voor de hand. Die was immers al ‘wegbestemd’. ,,Dat betekent dat hier op papier geen gebouw meer stond. En probeer dat maar eens teruggedraaid te krijgen”, verklaart Van der Linden.

Onbetaalbaar

Uiteindelijk gaf de gemeente Oss een klein beetje toe. Als het om een tijdelijke oplossing zou gaan, konden ze instemmen met voorlopig behoud van de kantine. ,,We krijgen vijf jaar de tijd om een permanente oplossing te vinden”, weet Leo van Oorsouw, eveneens lid van Berchs Heem. ,,En als we dan nog niet zover zijn, kan het met nog eens vijf jaar worden verlengd.” Wat die permanente oplossing zou kunnen zijn, weet geen mens. Een nieuwe heemschuur bouwen op een andere locatie is onbetaalbaar. En waarom zouden ze niet gewoon op deze plek kunnen blijven? ,,Dit gebouw voldoet prima. Het is goed onderhouden en als dat zo blijft kan het zeker nog dertig jaar mee”, denkt Van der Linden. ,,Bovendien is alles gelijkvloers. Ideaal voor onze leden die niet meer zo goed te been zijn.”