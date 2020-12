Berger uit Heesch ontdekte man in gecrashte auto langs A59: ‘Zie ik daar een lichtje?’

Het ongeluk moet met een enorme klap gepaard zijn gegaan. Maar toen de auto tot stilstand was gekomen in een bosschage langs de A59 werd het oorverdovend stil. Niemand had gezien dat de Mercedes rechtdoor was geschoten, waar de afrit naar Heesch en Oss in een scherpe bocht naar rechts krult. En niemand zag daarna het wrak met daarin de hulpeloze bestuurder op de druilerige avond van tweede kerstdag. Tot een paar uur later Hans van Boxtel passeert.