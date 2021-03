Berghem als één man achter Meester Gielenplein: ‘We gaan ervoor’

Berghem in rep en roer: meester Gielen heeft geen plein meer, maar slechts een parkeer­plaats

3 februari BERGHEM - In Berghem is consternatie ontstaan over het Meester Gielenplein. Dat gaat Bergse Veld heten, zo werd al jaren geleden besloten. De impact sijpelt echter nu pas door in het dorp. De beroemde Berghemse schoolmeester verdwijnt niet helemaal, want de parkeerplaats aan de andere kant van het dorpshuis blijft zijn naam dragen. ,,Zo ga je toch niet met de geschiedenis om?”