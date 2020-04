Berghem gaat voor korte avondvierdaagse in september

VIDEO Majestueu­ze tempel van Kessel komt tot leven in digitale reconstruc­tie

11:00 MAREN-KESSEL/OSS - Een statig gebouw dat uitdrukking gaf aan het grote belang dat bijna tweeduizend jaar geleden werd gesteld in het gebied dat nu de Lithse Ham wordt genoemd. De tempel van Kessel is opnieuw opgebouwd, zij het in digitale vorm. In deze Nationale Romeinenweek is een filmpje van de reconstructie online gezet.