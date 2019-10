Berghem helpt gezin in nood, maar hoop is nu echt weg

Het was een noodkreet die Natascha van den Akker en haar gezin niet wilden laten horen. Maar ze konden niet anders, afgelopen mei. Zij was doodziek en haar man een zzp’er; het geld was op, alle spaarpotten waren leeg. Maar Berghem deed wat het al vaker heeft gedaan: het dorp liet haar hart spreken en zamelde geld in.

Het is eigenlijk een hartverwarmend verhaal: een gezin heeft het moeilijk, de rest van het dorp keert de portemonnee om; en het gezin is geholpen. Maar de realiteit is, dat Natascha 47 jaar is, moeder van drie kinderen (7, 12 en 15), en leeft in geleende tijd. En dat de grootste financiële nood voor het moment weg is, vanwege de paar duizend euro die na de noodkreet binnen druppelde na de oproep via lokale websites en het dorpsblad, maar dat dat niet genoeg is om het gezin écht uit de penarie te helpen. ,,We hebben begin deze maand slecht nieuws gehad. Er zijn nieuwe uitzaaiingen bij gekomen. Begin oktober krijg ik een ct-scan, maar eigenlijk weet de dokter niet wat ie nog meer kan doen’’, vertelt ze thuis in Berghem aan de keukentafel, waar ze vanuit haar ziekenhuisbed in de kamer heen is geschuifeld en nuchter haar verhaal doet.

Alarmbellen

Quote Ben je zo ziek, moet je ook nog gaan schooien. Natascha van den Akker Vorig jaar met kerst voelde ze zich niet lekker. ,,Ik voelde me vol zitten. Dacht dat ik te veel gegeten had met de feestdagen. Na een tijdje ga je dan toch naar de dokter.’’ Daarna ging het snel met onderzoeken die de ene alarmbel na de ander af deden gaan. Op valentijnsdag volgde de diagnose: alvleesklierkanker. ,,Ik wist dat dat van de kanker een van de ergste was. Maar eerst was er nog wel wat hoop. Ze zouden opereren. Maar ik werd al om half elf ‘s ochtends weer wakker op de verkoeverkamer, dus zonder een dokter gezien te hebben wist ik al dat het helemaal mis was.’’ En dat bleek inderdaad. Er waren zoveel uitzaaiingen gevonden in de buik dat opereren geen zin meer had. Natascha werd naar huis gestuurd om te sterven. ,,Toen zijn we voor een second opinion naar het AMC in Amsterdam gegaan. Eigenlijk vooral omdat het voor je gezin ook goed is om te weten dat je er alles aan hebt gedaan.’’ Ook daar was de diagnose hard maar helder; Natascha zou sterven. Maar behandeling met chemo kon misschien wel haar levensduur wat oprekken. ,,In februari zeiden ze dat ik maximaal drie maanden had, waarschijnlijk een paar weken maar. Maar de chemo’s sloegen aan. Ik was wel heel beroerd ervan, maar de uitzaaiingen werden kleiner zagen we op de scans. Tot die van begin september dus. Toen waren er opeens bollen te zien. De arts dacht nog aan vochtophopingen. Maar het biopt zei uitzaaiingen.’’

De reden dat Natascha en haar gezin financieel klem kwamen te zitten is dat man Frank zelfstandige is; tegelzetter. ,,Als zzp’er lukte het hem niet zich te verzekeren. Inmiddels zit hij zelf ook in de ziektewet, maar in het begin niet. Ik heb weken in het ziekenhuis gelegen. En ook toen ik daarna naar huis ging kon hij me niet alleen laten. Dus al die tijd kon hij niet werken en kwam er geen geld binnen. We hebben zelfs de spaarpotten van de kinderen aan moeten spreken. En toen die leeg waren hebben we dus om hulp gevraagd. Vreselijk vond ik dat, echt waar. Ben je zo ziek, moet je ook nog gaan schooien. Maar ik besefte ook dat het niet alleen om mij ging. Ik wilde niet Frank en de kinderen alleen achterlaten mét een berg schulden.’’

Hartverwarmend

En het werkte; lokale sites als www.berghem.nl en www.mooiberghem.nl en dorpsblad Berghs Contact verspreidden de noodkreet. Er kwam een paar duizend euro binnen. ,,Dat was hartverwarmend. Met zulke lieve berichten erbij. Sommige mensen deden ook een envelop in de brievenbus met een kaartje en wat geld. We hebben de achterstanden weggewerkt. Er is nog een heel klein beetje over, maar we moeten er elke maand wel van gebruiken anders komen we niet rond.’’

Hoewel de dorpsraad van Berghem geen bemoeienis heeft gehad met de inzamelingsactie is Marianne Dreese van de dorpsraad blij met het resultaat. ,,Het is hartverwarmend te zien hoe dat hier in het dorp gaat. Als iemand in nood is, dan helpen de mensen. Berghem heeft haar hart weer laten spreken.’’ Het is ook niet voor het eerst dat het dorp de handen uit de mouwen steekt om een dorpsgenoot in nood te helpen. In 2016 schoten bedrijven en particulieren te hulp toen een jong stel geconfronteerd werd met een ernstige ziekte, vlak nadat ze een boerderij hadden gekocht op de Zevenbergseweg die flink opgeknapt moest worden.