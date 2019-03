Berghem kreunt na afsluiting cruciale rotonde: ‘Niks minder dan een ramp’

Hotel op Osse Talenten­cam­pus krijgt wéér andere naam na overname Fletcher

15:08 OSS – Het hotel op de Osse Talentencampus is nog geen 2,5 jaar open, maar krijgt nu al voor de vierde keer een andere naam. Dit keer heeft dat alles te maken met een overname door Fletcher Hotels. De grootste keten van Nederland neemt per 1 mei vier locaties over van Fitland. Behalve die in Oss gaat het om vestigingen in Helmond, Leiden en Sittard.