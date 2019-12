Berghem maakt ook van 3FM Lifeline carnavalsfeestje

De dj's lopen door Berghem in het kader van de 3FM Lifeline. In drie teams van twee personen lopen ze vanaf woensdag tot kerstavond van Goes naar Groningen om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Vrijdag doorkruisen ze deze regio. Burgemeester Wobine Buijs verwelkomt de dj's Frank van der Lende en Eva Koreman rond 16.30 uur in de gemeente Oss. Dat gebeurt in de feesttent die Horeca Geffen op het Dorpsplein heeft neergezet voor allerlei kerstactiviteiten.