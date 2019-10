Berghem onthaalt Sinterklaas nu ook met verlichte intocht

Alwin van Dijk, een van de organisatoren, verwacht dat de verlichte intocht een nieuwe impuls geeft aan het jaarlijkse evenement voor kinderen. ,,We willen Sinterklaas binnenhalen op de verlichte prinsenwagen van de jubilerende carnavalsvereniging. Daarbij willen we ook de prins en jeugdprins betrekken.” Langs de kant van de weg en op het plein staan naar verwachting honderden kinderen met glowsticks (lichtgevende staven) te wapperen. Die krijgen ze uitgereikt in plaats van de gebruikelijke snoepzakjes. ,,Er is nog wel volop strooigoed.”

Fonkeling

Van Dijk legt uit waarom ervoor is gekozen om de intocht van het middaguur naar het eind van de middag te verplaatsen. ,,Tot vorig jaar reden we altijd langs basisschool De Fonkeling, waar honderden kinderen Sinterklaas toejuichten. Maar aan het eind van de rit, bij de Berchplaets, was er nog maar weinig publiek over. Dat is jammer. Daarom korten we de route in en steken in op een mooi feest op het plein.” Ook de traditionele kleurwedstrijd vervalt. ,,We kregen van de 2500 kleurplaten nog maar 150 ingekleurde tekeningen terug. Dit jaar delen we loten uit en maakt iedereen kans op een nieuwe kinderfiets.”