Berghem verwelkomt Sinterklaas vanuit de auto: 'Drive in Sint’

Het was vrijdagavond nog even spannend op welke manier de intocht van de sint door kon gaan in Berghem, vertelt Randy Voet (30) die samen met zeven anderen de organisatie van de intocht verzorgt. ,,We waren zo goed als klaar met het opzetten voor de verlichte sint-intocht, toen we tijdens de persconferentie hoorden dat het evenement maar tot 18.00 uur mocht duren en de anderhalve meter gewaarborgd moest worden. We zijn 's avonds meteen overgegaan naar het plan B dat we al hadden liggen, de ‘Drive in Sint'.”