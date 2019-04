Berghem weer even één groot stripverhaal

'Ossenaren hebben onbreekba­re onderlinge solidari­teit’

9:42 OSS - De Osse omerta bestaat nog steeds, zei cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers in politiek café Zout. Rooijakkers had beweerd dat de benaming 'Chicago aan de Maas' best wel toepasselijk was voor Oss anno nu. Hij mocht zich voor die opmerking zondagmiddag komen verantwoorden in politiek café Zout, in de Groene Engel.