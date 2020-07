Berghem weet wel érg snel dat Piet zwart moet blijven: ‘Zo ga je aan veel mensen voorbij’

Het Sinterklaascomité in het dorp richtte zich zaterdag tot de inwoners met een simpele vraag: hoe moet Piet er bij de plaatselijke intocht uitzien? Het gros van de leden wil vasthouden aan een zwarte Piet, maar het comité is naar eigen zeggen ook niet blind voor de ontwikkelingen in het land. Daarom werd er een speciaal mailadres gelanceerd waarop iedereen een voorkeur kenbaar kon maken. Toen was niet duidelijk dat de stembussen slechts een paar dagen later alweer gesloten zouden worden.