Berghem wil pastoor Van Genugten postuum eren met straatnaam

Leo Hoeks had er zondag geen benul van dat de heemkundekring drie jaar eerder al aan het gemeentebestuur had voorgesteld om het plein voor de Sint-Willibrorduskerk naar pastoor Van Genugten te vernoemen. ,,Dat plein vind ik persoonlijk niet de beste plek. Er woont niemand aan. Maar dat deze pastoor een straat of plein naar zich vernoemd moet krijgen staat wat mij betreft als een paal boven water.” Om deze reden stak Hoeks zondag tijdens de eerste editie van de Berghemse talkshow 't Lof een betoog af om Van Genugten te eren met een straatnaam.

Hoeks: ,,Pastoor Van Genugten kwam in 1973 naar Berghem. In die tijd liep het rijke Roomse leven ten einde; de macht van de katholieke geestelijken nam rap af. Door zijn sociale optreden wist Van Genugten desondanks veel parochianen aan de kerk te binden.” Hoeks hoopt dat de Berghemse wethouder Frank den Brok, die zondag in 't Lof een van de hoofdgasten was, wat in beweging zet in het Osse gemeentehuis. ,,Van Genugten verdient het gewoon.”

Jan Kuijpers