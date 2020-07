Berghem wil Piet die zwart is

Landerd pikt stank niet langer: ‘Kan niet zo zijn dat wij de dupe worden’

7 juli LANDERD - De stank is op sommige plekken in Landerd zo erg, dat boeren, burgers en overheid tegenover elkaar komen te staan. De gemeente Landerd geeft het ministerie in een gepeperde brief de schuld. ,,Het kan niet zo zijn dat wij de dupe worden.”