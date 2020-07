Berghem worstelt met kleur van Piet: comité vraagt hulp aan dorp voor oplossing

Want zo heet wordt de soep gegeten. Nú al, want een vergunningsaanvraag moet minimaal twaalf weken van tevoren ingediend worden, en Sinterklaas komt al half november aan. ,,Anderhalve meter afstand houden is óók een probleem,’’ voorspelt Alwin van Dijk, van Tante Toetje, en al sinds jaar en dag betrokken bij de intocht. ,,Maar dat willen we proberen, om daar iets op te verzinnen. Dat we bij het podium op het Mr. Gielenplein een apart vak maken voor de kinderen bijvoorbeeld, die mogen wel bij elkaar. En dan dat de ouders toch een beetje zicht erop hebben. Dat plein is groot zat. Maar die Pieten, dat is écht lastig.’’