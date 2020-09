Berghemnaar (21) slaat op festival tanden kapot van andere man: ‘Het was zelfverdediging’

Ruw’Art verhuist laatste kunstwer­ken uit de Houtstraat: ‘We hebben het hier heel fijn gehad’

28 augustus OSS - Met pijn in het hart pakken de kunstenaars van Ruw’Art dit weekend de laatste spulletjes aan de Houtstraat in. Noodgedwongen worden alle doeken, kwasten en beelden van het collectief opgeslagen in een garagebox. De zoektocht naar een nieuw onderkomen is in volle gang.