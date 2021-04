Berghems bekendste Ossenaar stopt met Tante Toetje

De in Berghem bekende Ossenaar, hij was decennialang samen met zijn ouders het gezicht van dorpshuis De Berchplaets, is verdrietig over de op handen zijnde sluiting. ,,Door de pandemie is het gewoon té onzeker geworden. Mijn contract loopt over een jaar af, maar ik moet nu al besluiten of ik dan nog vijf jaar verder wil. Je weet gewoon niet wat het gaat doen, en dan kan ik wel gewoon door blijven ploeteren, maar dan kost het me misschien alleen maar geld. Mijn zoon is druk met zijn eigen bedrijf, in de horeca-verhuur, dus die wil me niet opvolgen. En ik heb twee nieuwe knieën gekregen, dat is ook zwaar. Bovendien worden mijn ouders een dagje ouder, voor hen wil ik er ook zijn.”