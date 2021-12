Berghems kerstpakket als opsteker in moeilijke tijden: ‘Fijn dat er aan je gedacht wordt’

De eerste stop die de arrenslee vol kerstpakketten maakt is bij Heino Gutte en Marjo van Gaal. Marjo werd op 10 april getroffen door een hersenbloeding. Communicatie met haar is nog lastig, daarom doet Heino het woord. ,,Ik was net op een verjaardag, waar Marjo later naartoe zou komen, toen ze belde. Ze voelde zich niet lekker en vroeg of ik naar huis kon komen. Ik vond haar bovenaan de trap; ze kon niet meer lopen en zei: 'leg me maar in bed.’ Ik zag meteen dat er meer aan de hand was dan alleen niet lekker voelen en nog terwijl ik met 112 belde, zakte Marjo steeds verder weg.”