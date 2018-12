Berghemse heler en fietsendief krijgt celstraf

Cortina-fietsen waren van mij

In de ruimte lagen ook opengeknipte sloten en een tasje met een paar 'vervormde scharen'. Die konden volgens het Openbaar Ministerie gebruikt worden als loper, om fietssloten te openen. In de garagebox stonden ook drie fietsen van het merk Cortina. ,,Die waren van mij”, zei de verdachte gistermiddag in de rechtbank in Den Bosch. ,,Ik heb ze allemaal in augustus aangeschaft. Ze zijn niet gestolen.”

De Berghemmer had de schijn tegen zich. Hij had al een strafblad, waarop meerdere fietsendiefstallen stonden. De man liep ook nog in een proeftijd. Een rechter had hem al eerder een voorwaardelijke celstraf van twee weken opgelegd, die hij alsnog zou moeten uitzitten als hij nog één keer betrapt werd. Zijn verklaring over de aankoop van deze fietsen was ook nogal vaag: een getekend contract had hij niet en hij had de framenummers van twee rijwielen weggehaald.