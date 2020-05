Berghemse pubquiz nieuwe stijl slaat aan

BERGHEM - Grote drukte vrijdagavond op het parkeerterrein van Zalencentrum De Merx, want maar liefst 130 deelnemende teams moeten zich daar melden de Berghemse pubquiz in coronastijl.

De deelnemers kregen een box met daarin enkele flesjes bier, wat lekkere versnaperingen en een aantal antwoordviltjes. Zoals het hoort in deze tijd, houdt de organisatie ook de veiligheid in de gaten: de boxen worden op een tafeltje gezet, zodat de teams zelf de box kunnen meenemen.

Roergangers Henri van Betlehem en Cor Strijbosch hadden vooraf niet verwacht dat er zoveel interesse zou zijn in de quiz. ,,Dit overtreft onze stoutste verwachtingen; als wij de quiz in het café organiseren, komen er per keer 60, 65 teams opdagen en nu hebben we het dubbele aantal. Geweldig!”

Er is zelfs gedacht aan een soort van voorprogramma: vanaf 19.00 uur wachtende deelnemers geïnterviewd, gesprekken die door de thuiszitters via een live-stream kunnen worden gevolgd. Via dat kanaal kunnen er ook lievelingsliedjes aangevraagd worden bij DJ Smiley. Bij de normale pubquiz kun je bitterballen winnen als je een ronde hebt gewonnen. Voor vanavond zijn er ook bitterballen, maar die worden huis aan huis afgeleverd.

Deelnemers van heinde en ver

Volledig scherm Quizpakketten worden met een tafeltje aangegeven aan de teams. © Joop van Rossem Veel deelnemers zijn wel bekend bij Van Betlehem en Strijbosch, maar er komen er ook van verder. ,,Ze komen niet alleen uit Berghem maar uit de hele regio. We hoorden dat er zelfs iemand die in Litouwen woont, straks gaat meedoen.”

Bea den Brok komt de box oppikken namens Paul & De Paula's:. ,,Wij doen altijd mee, acht keer per jaar. Waarom? Het is keigezellig. Vanavond bestaat onze groep uit vier personen maar we kunnen gebruik maken van twee hulplijnen en zelfs een nichtje in Oostenrijk kan gebeld worden. Moet dus een mooie avond worden.”