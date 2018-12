Bèrgs bènkske was Oss’ politiemeubilair

Voorwaar, dit is niet zomaar een ‘bènkske’ als ultiem presentje van Rini van Rodijnen aan de Berghemse gemeenschap. Nee, het is eerder een memorabel meubelstuk dat ooit begon in het halletje van het Osse politiebureau en na omzwervingen nu op het Mr. Gielenplein uitnodigt om even de beentjes te strekken.

“Twee jaar geleden vierden we het veertigjarig bestaan van ons bedrijf, Wiro. Dat was tegelijk hét moment om iets terug te doen voor onze dorpsgemeenschap waarin onze kinderen fijn konden opgroeien, wij actief in het verenigingsleven mochten zijn en Wilhelmien en ik onze zaak konden runnen”, blikt de 62-jarige Rini terug op die eerste december 2016. “We wilden een blijvend herinneringspunt, maar wisten destijds nog niet dat het én dit bankje zou worden én dat het realiseren nog twee jaar ging duren.”

Verbouwing

En nu, deze zaterdag de eerste december 2018, is dan eindelijk zover. De onthulling van de vierzitter, die feitelijk al klaar voor stort en shredder was en na de Grote Redding zelfs zoek raakte. Wijkagent Wim Plank blijkt de verbindende schakel tussen oude en nieuwe destinatie te zijn, vertelt Marianne Dreese van de Berghemse dorpsraad. “Hij was het die het meubelstuk, dat oorspronkelijk jarenlang in de receptie van het Osse politiebureau stond, redde. Na de verbouwing van dat bureau belandde het bankje onder de carport in de rookruimte voor rokende collega’s. Maar dat vond de leiding kennelijk niet zo’n goed idee: die wilde liever die rokers laten staan, zodat ze eerder terug op hun post waren. Wim ontfermde zich over het bankje dat inmiddels bij het oud ijzer stond en schonk het ons. Omdat Rini bij ons had aangeklopt om het dorp ‘iets’ te schenken, was de deal snel gemaakt: hij zou het verroeste meubel opknappen.”

“Toen ik het echter op de Ir. Diddewerf wilde oppikken, bleek het foetsie”, vult Rini aan. “Het was al vergeven, maar aan wie? Door een communicatiefoutje, zo bleek later, was de Herpense basisschool ermee aan de haal gegaan. Maar ja, hartje zomervakantie was daar niemand te vinden. Een behulpzame conciërge hielp ons uit de brand en op de werf bleek nóg een bankje te staan; dat was voor ‘t Schrijverke. De voorbije maanden is dit exemplaar gezandstraald, gescopeerd, gepoedercoat en gespoten in grijs, rood, wit en groen: onze clubkleuren.”