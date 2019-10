Bernard Brands toont kwetsbaarheid en lef in voorstelling in Oss

LIVE | HVCH wil zicht op Woezik niet kwijtraken, FC Tilburg tegen VOAB op zoek naar eerste punt

13:30 Een heerlijke zondagmiddag op de Brabantse amateurvoetbalvelden licht in het verschiet. FC Tilburg gaat op bezoek in Goirle bij VOAB, op zoek naar het eerste punt. HVCH moet winnen van Erp om in de buurt van koploper Woezik te blijven.