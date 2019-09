Bernheze blijft aan windmolens op Heesch West denken

Onderzoek naar aardwarmte in Boxtel gestart, komende weken zijn Meierij­stad, Bernheze en Oss aan de beurt

11 september BOXTEL/MEIERIJSTAD/BERNHEZE/OSS - In de gemeente Boxtel is het bedrijf Rossingh Drilling vorige week begonnen met seismisch onderzoek naar aardwarmte. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving hebben hierover een brief in de bus gekregen. Zij kunnen tijdens het onderzoek hinder ondervinden, in de vorm van trillingen die voelen alsof er een vrachtwagen langs rijdt.