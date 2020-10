Bernheze blijft nog even 'fysiek vergaderen’

Coronadreiging

In commissievergaderingen is elke partij met twee of hooguit drie mensen present. In de gemeenteraad zijn enkele fracties groter, wat in deze tijd van coronadreiging om een andere opstelling vraagt. Onder andere om deze reden is nog niet zeker of de raadsvergadering eind oktober een 'fysieke’ bijeenkomst wordt of een videoberaad.