Bernheze blundert met fietstunnel Nistelrode, tien weken langer flinke verkeershinder: ‘We zullen even door de zure appel heen moeten’

D66 Bernheze tóch van de partij bij verkiezin­gen 2022

13 oktober HEESCH - D66 doet tóch mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Bernheze. De democraten ‘profiteren’ ook van het stoppen door Politieke Partij Blanco; Marko Konings en Ad Donkers sluiten aan. ,,In de afgelopen periode hebben we elkaar regelmatig opgezocht voor samenwerking en lagen de standpunten op veel vlakken op één lijn.”