Verwijt klopte

Dat verwijt klopte feitelijk wel, erkent wethouder Van Boekel. Op papier hadden er vorig jaar 131 huizen bij moeten komen en dat werden er slechts 36. Van Boekel: ,,Maar er zijn er al wel meer in aanbouw. Het is net wat je telt: de start van de bouw, of pas dat een huis bewoond is.‘’

Hoe dan ook gaat de achterstand volgens Van Boekel rap ingelopen worden nu er op tenminste drie grote bouwlocatie snel gebouwd kan worden. In nieuwbouwwijk De Erven in Heesch is de grond inmiddels bouwrijp, in het Nistelrodese plan Zwarte Molen bijna. In Heeswijk-Dinther wordt al volop gebouwd in de uitbreiding Rodenburg.