Bernheze doet 20 vrije bouwkavels in Heesch in verkoop

HEESCH - Twintig vrije bouwkavels in Heesch doet de gemeente Bernheze binnenkort in de aanbieding. De lapjes grond liggen in het tweede deel van groeiwijk De Erven, ten zuiden van de Zoggelsestraat.

Waarschijnlijk in maart begint de procedure voor inschrijving en uiteindelijk verkoop, laat de gemeente weten. De voorbereidingen zijn gaande. Wethouder Rien Wijdeven rekent op grote belangstelling. ,,Er is een enorme vraag naar bouwkavels’’, zei hij vorige week in antwoord op een vraag of de grondprijzen van Bernheze niet aan de hoge kant zijn.

Wijdeven verwees daarbij naar de nog actuele verkoopprocedure voor 14 bouwkavels in plan Bergakkers in Vorstenbosch. Daarvoor schreven 65 mensen zich formeel in. De bouwgrond in Vorstenbosch moet per vierkante meter 325 euro kosten. Dat is exclusief btw, inclusief gaat het om 393 euro per meter.

Per meter 345 tot 375 euro

Voor plan De Erven bedraagt de grondprijs 345 tot 375 euro per vierkante meter, excusief btw (inclusief 417 tot 453 euro). De meterprijs is afhankelijk van de ligging van de kavels. Fase twee van De Erven ligt tussen Zoggelsestraat, Kruishoekstraat en Nieuwe Erven. De grond is hier al bouwrijp gemaakt.

Het is al weer twee jaar geleden dat de gemeente in Heesch vrije bouwkavels kon vergeven. Toen betrof het 14 percelen in het eerste deel van De Erven. Voor deze groeiwijk zijn in totaal 408 woningen gepland, waarvan 51 op kavels voor zelfbouwers. Naar verwachting zullen er over enkele jaren voor de derde en laatste fase nog eens 17 vrije kavels in de verkoop gaan.

Nistelrode

In Nistelrode moeten zelfbouwers vermoedelijk nog twee tot drie jaar wachten op vijf stukjes grond van de gemeente. Er zijn in groeiwijk Zwarte Molen weliswaar nu vier andere bouwkavels te vergeven, maar hiervoor heeft bouwbedrijf Van Wanrooij het eerste recht van koop.