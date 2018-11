Bernheze doet mee aan proef om stemmen beter te tellen

Meer rust en zekerheid. Daarvoor moet het nieuwe telsysteem gaan zorgen. Het bestaat sinds 2013 als proef maar lijkt op weg om ooit wet te worden. Bij de provinciale verkiezingen in maart 2019 (en de Europese in mei) haakt Bernheze aan, samen met al minstens vijftig andere gemeenten.

De nieuwe aanpak verandert niets aan de eerste telling of aan de eerste, voorlopige uitslag op de avond van verkiezingsdag. Op elk stembureau gaan de biljetten nog steeds kort na 21 uur op stapels per partij. Het verschil ontstaat pas in de tweede telronde, waarin ook gekeken wordt op welke kandidaat gestemd is. In de traditionele aanpak doen dezelfde mensen deze tweede telling direct op de eerste. Bij de proef klaart een nieuwe ploeg mensen de klus de volgende dag, op een centrale plek.

Iets neer geduld

Bij de nieuwe aanpak weten kandidaten pas iets later of zij zelf gekozen zijn. Dat is wel jammer, snapt burgemeester Marieke Moorman: ,,Kandidaten zullen iets meer geduld moeten hebben.‘’

Uitgerekend in Bernheze ontstond dit voorjaar veel discussie over de uitslag, waarbij een zetel van de SP naar het CDA verhuisde. Op verzoek van de gemeenteraad volgde een week later een complete hertelling. Moorman noemt dit een bijzondere voorgeschiedenis: ,,Maar onze keuze nu staat er los van. Ook zonder die hertelling zouden we nu voor de proef zijn.‘’

Herindelingsverkiezingen