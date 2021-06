Bernheze dumpt zogenaamd drugsafval om publiek bij de les te houden

Verbreding Franken­beem­d­weg blijft heetste hangijzer in discussie noordelij­ke ontslui­ting Oss

25 juni OSS - De discussie over de noordelijke randweg in Oss spitst zich steeds verder toe op het tracé van de Frankenbeemdweg. Bewoners van Het Eiland zijn fel tegen aantasting het groen in hun buurt. In vage toezeggingen van de coalitie hebben ze geen vertrouwen.