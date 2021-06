Bernheze en Oss pakken lachgasballonnetjes nog niet aan

HEESCH/OSS - Lachgas gaat deze zomer nog niet aan de ketting in de gemeenten Bernheze en Oss. Over een eventueel lokaal verbod willen de burgemeesters eerst praten met de politie en het openbaar ministerie.

Burgemeester Marieke Moorman kondigde deze gespreksvolgorde deze week aan in een commissievergadering in Bernheze. Ze vertelde erbij dat politie en openbaar ministerie 'heel grote bezwaren’ hebben tegen een lokaal lachgasverbod omdat het lastig te handhaven is.

Door deze stand van zaken kunnen recreatieve gebruikers van lachgas de komende maanden ook in Oss en Bernheze hun gang blijven gaan. Dat doen ze doorgaans met behulp van ballonnetjes, waar ze het gas inspuiten om het vervolgens in te ademen.

Drugsgebruik

Tegenstanders zien dit als gevaarlijk en verslavend drugsgebruik en willen een verbod. Dit kan op lokaal niveau ingevoerd worden via een wijziging van de apv (algemene plaatselijke verordening). Zo'n procedure vergt vele weken.

In tal van gemeenten werd en wordt dit jaar gediscussieerd over een lokaal lachgasverbod. In Brabant wordt vaak Eindhoven als lichtend voorbeeld genoemd. Burgemeester John Jorritsma kondigde daar dit voorjaar een lokale oplossing aan omdat hij het wachten op landelijke wetgeving beu was. Maar ook in Eindhoven, waar in krap een jaar tijd 280 incidenten met lachgas waren, is nog altijd geen verbod van kracht. Er ligt wel een voorstel maar de gemeenteraad heeft behandeling daarvan vanwege een drukke agenda opgeschoven naar september.

‘Feesten zonder lachgas’

In Bernheze werd in april al eens over lachgas gesproken. Deze week vroeg VVD-raadslid Jack van der Dussen of een verbod al nabij is: ,,Want nu coronamaatregelen soepeler worden, gaan we weer feesten en wat ons betreft gebeurt dat zonder lachgas.’’

Moorman kon geen snel besluit aankondigen maar meldde wel een stap vooruit. Op het congres van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten is vorige week besloten dat deze VNG een verbod op lachgas gaat opnemen in de modelverordening voor de APV. Dan kunnen gemeenten zo'n APV-wijziging makkelijk overnemen.

Lijst verboden middelen

,,Maar de beste oplossing is dat lachgas op de lijst van verboden middelen komt’’, verwees Moorman nog maar eens naar landelijke wetgeving. Die is wel al lange tijd in de maak maar nog niet concreet.